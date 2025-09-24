Corpo de mulher é encontrado no rio Paraíba em São José

O Corpo de Bombeiros localizou, no início da tarde desta quarta-feira (24), o corpo de uma mulher de aproximadamente 40 anos no Rio Paraíba do Sul, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 13h. O local foi preservado pela Polícia Militar até a chegada da perícia.

Apesar de ainda não haver confirmação sobre a identidade da vítima, a suspeita é que o corpo seja de Michele Brás Nogueira, de 36 anos, que está desaparecida desde a manhã de sábado (20). Segundo familiares, Michele teria pulado no rio por volta das 6h, sendo vista por testemunhas que relataram que ela afundou, boiou e não voltou à superfície.