Homem furta poke, picanha e gin do Shibata do Oriente e é preso

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (23) após furtar diversos produtos alimentícios em um supermercado do bairro Jardim América, em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz entrou no estabelecimento acompanhado da companheira, mas agiu sozinho no crime. Ele colocou em uma mochila itens como paçoca, poke de salmão, água de coco, refrigerante, musilon, gin tônica, peças de picanha, panceta e caixas de morango, avaliados em R$ 333,51.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança, e fiscais do supermercado conseguiram abordá-lo já do lado de fora, ainda com a mercadoria. A Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito à delegacia.