Fim do processo: Justiça obriga que Prefeitura regularize Cambucá

Após quase quatro anos, chegou ao fim o processo em que a Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos conclua, em sete anos, a regularização do Cambucá, na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo administrativo de regularização do Cambucá teve início em 2006, mas ainda não foi concluído. Em novembro de 2021, por entender que o atraso havia passado do limite aceitável, o Ministério Público ingressou com a ação judicial. No processo, a Promotoria apontou que o local tem risco de inundação e que há lançamento de esgoto sem tratamento no Rio Pararangaba.