Casal tem bolsa e iPhones furtados em pronto-socorro na região

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (24) as investigações sobre o furto registrado no Pronto Socorro Municipal de Campos do Jordão, na madrugada de 21 de setembro. Na ocasião, um casal teve dois celulares da marca iPhone e uma bolsa da marca Miu Miu levados enquanto recebia atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O rastreamento dos aparelhos indicou que eles estavam em São José dos Campos. A partir dessa informação, equipes do 6º Distrito Policial iniciaram diligências e, já na manhã do dia seguinte, localizaram a suspeita que confessou o crime. Todos os objetos foram recuperados.