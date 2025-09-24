27 de setembro de 2025
FURTO

Casal tem bolsa e iPhones furtados em pronto-socorro na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Aparelhos foram recuperados
Aparelhos foram recuperados

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (24) as investigações sobre o furto registrado no Pronto Socorro Municipal de Campos do Jordão, na madrugada de 21 de setembro. Na ocasião, um casal teve dois celulares da marca iPhone e uma bolsa da marca Miu Miu levados enquanto recebia atendimento médico.

O rastreamento dos aparelhos indicou que eles estavam em São José dos Campos. A partir dessa informação, equipes do 6º Distrito Policial iniciaram diligências e, já na manhã do dia seguinte, localizaram a suspeita que confessou o crime. Todos os objetos foram recuperados.

Os itens apreendidos e o inquérito foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Campos do Jordão, responsável pelo prosseguimento do caso, já que o crime ocorreu na cidade.

