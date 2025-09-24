27 de setembro de 2025
PRISÃO

Procurado por tráfico de drogas em Goiás é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem procurado pela Justiça de Goiás foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (24), em São José dos Campos. A prisão aconteceu por volta das 10h, durante patrulhamento do 1º Batalhão da PM na região do Jardim Aquarius.

Segundo a corporação, o suspeito estava em uma motocicleta e levantou suspeita dos policiais.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas em consulta criminal foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

