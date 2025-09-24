Procurado por tráfico de drogas em Goiás é preso em SJC

Um homem procurado pela Justiça de Goiás foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (24), em São José dos Campos. A prisão aconteceu por volta das 10h, durante patrulhamento do 1º Batalhão da PM na região do Jardim Aquarius.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a corporação, o suspeito estava em uma motocicleta e levantou suspeita dos policiais.

