Homem é ameaçado com foice por intervir em briga de casal

Um homem de 27 anos foi ameaçado com uma foice e teve a motocicleta danificada ao tentar intervir em uma briga de casal no bairro Vila Nunes, em Lorena, na manhã desta quarta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, ele foi avisado por mensagem de que a irmã discutia com o marido e foi até o local para intervir.