Homem é ameaçado com foice por intervir em briga de casal

Um homem de 27 anos foi ameaçado com uma foice e teve a motocicleta danificada ao tentar intervir em uma briga de casal no bairro Vila Nunes, em Lorena, na manhã desta quarta-feira (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Segundo o boletim de ocorrência, ele foi avisado por mensagem de que a irmã discutia com o marido e foi até o local para intervir.
Ao tentar dialogar, o cunhado, de 37 anos, partiu para agredi-lo. A irmã, de 35, entrou no meio e conseguiu impedir a primeira agressão.
Em seguida, o autor buscou uma foice e tentou atingir a vítima novamente, mas não conseguiu. Depois, passou a golpear a motocicleta do cunhado, causando danos materiais.
A vítima deixou o local e procurou a delegacia para registrar a ocorrência. O caso foi registrado como dano consumado, com violência e grave ameaça, além de lesão corporal tentada.
Foram anexadas fotos dos estragos e expedida guia para perícia no veículo. O inquérito seguirá na Delegacia da área do fato.