Hospital faz transplante de rim em paciente errado

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, admitiu nesta terça-feira (24) ter realizado um transplante de rim em um paciente errado. O caso grave gerou reação adversa no receptor e levou a unidade de saúde a abrir uma investigação interna para apurar a falha.

De acordo com o HUOL, os dois pacientes envolvidos estavam na fila de espera por transplante renal. O erro só foi identificado durante o procedimento, quando foi constatada a incompatibilidade sanguínea. O paciente chegou a apresentar reação, precisou ser levado à UTI e, posteriormente, o rim foi retirado, sem condições de ser reaproveitado para o receptor correto.