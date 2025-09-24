Hospital faz transplante de rim em paciente errado

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, admitiu nesta terça-feira (24) ter realizado um transplante de rim em um paciente errado. O caso grave gerou reação adversa no receptor e levou a unidade de saúde a abrir uma investigação interna para apurar a falha.
De acordo com o HUOL, os dois pacientes envolvidos estavam na fila de espera por transplante renal. O erro só foi identificado durante o procedimento, quando foi constatada a incompatibilidade sanguínea. O paciente chegou a apresentar reação, precisou ser levado à UTI e, posteriormente, o rim foi retirado, sem condições de ser reaproveitado para o receptor correto.
Em nota, o hospital informou que o paciente encontra-se estável, internado na enfermaria e recebendo acompanhamento clínico integral, além de suporte psicológico oferecido à família.
O HUOL também afirmou ter notificado os órgãos competentes e instaurado um processo administrativo para investigar a ocorrência, com prazo de conclusão de até 60 dias.
A direção do hospital ressaltou ainda que a instituição é referência nacional em transplantes de rim e córnea, com mais de 850 procedimentos já realizados, e reforçou o compromisso de apurar responsabilidades e evitar que erros semelhantes se repitam.