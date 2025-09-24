Avião fabricado pela Embraer faz pouso forçado; pilotos escapam

Um avião de pequeno porte de fabricação da Embraer precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Bragança Paulista, na tarde desta terça-feira (23), após apresentar falha no trem de pouso. Apesar do susto, piloto e copiloto saíram ilesos, e a ocorrência mobilizou equipes de resgate e segurança.

A aeronave é do modelo EMB-810, prefixo PT-EPN. O pouso aconteceu por volta das 16h30, quando as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e da própria administração do aeroporto já estavam em prontidão para a operação.