QUE SUSTO

Avião fabricado pela Embraer faz pouso forçado; pilotos escapam

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um avião de pequeno porte de fabricação da Embraer precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto de Bragança Paulista, na tarde desta terça-feira (23), após apresentar falha no trem de pouso. Apesar do susto, piloto e copiloto saíram ilesos, e a ocorrência mobilizou equipes de resgate e segurança.

A aeronave é do modelo EMB-810, prefixo PT-EPN. O pouso aconteceu por volta das 16h30, quando as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e da própria administração do aeroporto já estavam em prontidão para a operação.

De acordo com a Rede VOA, responsável pela gestão do terminal, os dois tripulantes deixaram a cabine sem ferimentos e receberam atendimento imediato das autoridades presentes.

O CERIPA IV (Centro Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para apurar as circunstâncias da falha e autorizou a remoção da aeronave, que foi levada para o hangar. Após a retirada do avião da pista, o aeroporto retomou suas operações normalmente.

