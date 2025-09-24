Paciente psiquiátrico é baleado em Pinda e caso será investigado

Um homem de 33 anos deu entrada no Pronto-Socorro de Pindamonhangaba na tarde desta quarta-feira (24) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, apresentava orifício de entrada e saída do projétil.
Segundo a Polícia Civil, o homem é paciente psiquiátrico e, no momento do atendimento, estaria sob efeito de entorpecentes, informação repassada por familiares. Em razão do estado psíquico, ele não soube indicar em que local ocorreu o disparo nem se o ferimento foi causado por terceiros ou de forma acidental.
Como não foram localizadas cápsulas, projéteis ou a arma utilizada, não foi possível realizar perícia no local. A vítima recebeu atendimento médico, foi liberada e orientada sobre o prazo de seis meses para representar criminalmente caso seja identificada a autoria. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Pindamonhangaba.