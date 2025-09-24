Paciente psiquiátrico é baleado em Pinda e caso será investigado

Um homem de 33 anos deu entrada no Pronto-Socorro de Pindamonhangaba na tarde desta quarta-feira (24) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna esquerda.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, apresentava orifício de entrada e saída do projétil.