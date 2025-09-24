Onde está Bruna? Jovem sai de casa e some misteriosamente no Vale

As buscas por Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, seguem sem respostas e a angústia toma conta da família em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A jovem saiu de casa de madrugada e desapareceu sem deixar pistas, deixando os filhos e o celular para trás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, as diligências se concentraram em uma área de mata próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, onde Bruna mora. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de drones, vasculharam o local até o anoitecer desta terça-feira (23), mas não encontraram sinais da jovem. As buscas foram retomadas nesta quarta-feira (24).