25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDA

Onde está Bruna? Jovem sai de casa e some misteriosamente no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos

As buscas por Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, seguem sem respostas e a angústia toma conta da família em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. A jovem saiu de casa de madrugada e desapareceu sem deixar pistas, deixando os filhos e o celular para trás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, as diligências se concentraram em uma área de mata próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, onde Bruna mora. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de drones, vasculharam o local até o anoitecer desta terça-feira (23), mas não encontraram sinais da jovem. As buscas foram retomadas nesta quarta-feira (24).

Testemunhas relataram que viram Bruna entrar na mata na madrugada de domingo (21). Moradores também disseram ter ouvido gritos na mesma noite. Um homem chegou a ser levado para prestar depoimento, e as câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) estão sendo analisadas para ajudar na investigação.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, Bruna saiu de casa por volta de 1h30 da manhã e nunca mais voltou. Ele destacou que a filha não tinha o hábito de desaparecer sem avisar e jamais deixava os filhos sozinhos.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa ajudar a localizar Bruna pode ser repassada à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Cruzeiro, pelo WhatsApp (12) 3143-7253.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários