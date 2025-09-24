Pastor do Vale morto em tragédia deixa esposa e 4 filhos

O pastor José Fabiano de Carvalho, de 46 anos, morreu em um acidente na Serra de Ganhães, em Minas Gerais, deixando esposa e quatro filhos. Morador de Lorena, ele era muito querido pela comunidade religiosa e pela população local, que agora lamenta sua perda.

A notícia da morte do pastor gerou grande comoção no Vale do Paraíba. Conhecido por seu carisma e alegria, Fabiano dedicou boa parte da vida ao trabalho pastoral, pregando a fé cristã. Nos últimos anos, passou a atuar também como caminhoneiro, mas manteve o respeito e a admiração da comunidade.