Evento destaca desempenho supermercadista no Vale do Paraíba

A APAS Experience Vale do Paraíba acontece nesta quarta-feira (24) em São José dos Campos. O evento reúne supermercadistas, fornecedores e especialistas para discutir os desafios e oportunidades do setor. Promovido pela APAS (Associação Paulista de Supermercados), o evento destaca a importância da gestão, liderança e inovação em um mercado que tem apresentado forte crescimento na região.
O encontro avalia o desenvolvimento do setor, que no Vale do Paraíba conta com 1.458 estabelecimentos ativos e faturamento de R$ 23,9 bilhões em 2024. Isso reflete um crescimento de 5,95%, superando a média estadual. A expectativa é de um aumento de 5% no faturamento para 2025.
Em termos de mercado de trabalho, o setor é um dos principais motores da economia local, empregando diretamente 40.923 pessoas. Em 2024, foram criados 2.195 novos postos de trabalho, com um saldo positivo de 200 vagas entre janeiro e junho de 2025. Apesar desse crescimento, a demanda por profissionais continua alta, com 1.900 vagas em aberto na região. Em todo o Estado de São Paulo, são mais de 34 mil vagas disponíveis.
O setor representa também uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho. Pessoas entre 18 e 24 anos representam cerca de 25% do total de empregados, enquanto profissionais com mais de 50 anos correspondem a 12% da mão de obra empregada.
Durante o evento, realizado no Expo Vale Sul, palestras de especialistas renomados abordarão esses indicadores. Caio Camargo discutirá a “Inovação nos supermercados: desafios e oportunidades”, enquanto o consultor Léo Rommano falará sobre como os líderes podem construir as melhores empresas para trabalhar. O painel “Inteligência de Dados como aliada dos supermercados”, com Felipe Queiroz e Priscila Ariani, também promete trazer insights valiosos.
Assim como na edição anterior, a APAS Experience tem um caráter solidário, com a arrecadação de alimentos. Em 2024, a iniciativa resultou na doação de mais de 131 quilos de não perecíveis e produtos direcionados a organizações parceiras. Os números de 2025 serão divulgados após o fechamento do encontro.