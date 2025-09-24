Evento destaca desempenho supermercadista no Vale do Paraíba

A APAS Experience Vale do Paraíba acontece nesta quarta-feira (24) em São José dos Campos. O evento reúne supermercadistas, fornecedores e especialistas para discutir os desafios e oportunidades do setor. Promovido pela APAS (Associação Paulista de Supermercados), o evento destaca a importância da gestão, liderança e inovação em um mercado que tem apresentado forte crescimento na região.

O encontro avalia o desenvolvimento do setor, que no Vale do Paraíba conta com 1.458 estabelecimentos ativos e faturamento de R$ 23,9 bilhões em 2024. Isso reflete um crescimento de 5,95%, superando a média estadual. A expectativa é de um aumento de 5% no faturamento para 2025.

