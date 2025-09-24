25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

POSSE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com droga, armas e munições na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões em Caraguatatuba
Apreensões em Caraguatatuba

Um homem de 22 anos foi preso em Caraguatatuba na terça-feira (23) por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu após a polícia militar realizar uma busca domiciliar.

Durante a operação, os agentes encontraram um revólver de calibre .38, de fabricação artesanal e adaptado para munição real, com cinco munições. Além disso, uma garrucha de calibre .635 e 262 gramas de maconha também foram apreendidas. Ambas as armas estavam com a numeração suprimida.

O suspeito confessou o envolvimento com o tráfico e admitiu que guardava o armamento em troca de dinheiro. Ele foi detido em flagrante e levado à Delegacia Central, onde permanece à disposição da Justiça.

