Homem é preso com droga, armas e munições na região

Um homem de 22 anos foi preso em Caraguatatuba na terça-feira (23) por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu após a polícia militar realizar uma busca domiciliar.

Durante a operação, os agentes encontraram um revólver de calibre .38, de fabricação artesanal e adaptado para munição real, com cinco munições. Além disso, uma garrucha de calibre .635 e 262 gramas de maconha também foram apreendidas. Ambas as armas estavam com a numeração suprimida.