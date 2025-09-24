Justiça nega pedido e mantém Hytalo Santos e o marido presos

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) negou, por unanimidade, um pedido de habeas corpus e manteve a prisão de Hitalo José Santos Silva e Israel Nata Vicente. Os dois são acusados de crimes graves, incluindo a exploração e a divulgação de material sexual envolvendo adolescentes.

O relator do caso, desembargador João Benedito da Silva, justificou a decisão afirmando que a prisão é necessária para a continuidade das investigações e para a produção de provas. Ele também mencionou que decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já haviam negado pedidos semelhantes, ressaltando a gravidade dos crimes investigados.