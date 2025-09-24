25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INSCRIÇÕES ABERTAS

Petrobras Jovem Aprendiz tem remuneração e curso de capacitação

Por Da redação | BRASIL
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O Programa Petrobras Jovem Aprendiz 2025 tem vagas em São José dos Campos
O Programa Petrobras Jovem Aprendiz 2025 tem vagas em São José dos Campos

O Programa Petrobras Jovem Aprendiz 2025 está com inscrições abertas para preenchimento de 715 vagas. A oportunidade busca inserir jovens talentos no mercado de trabalho, oferecendo remuneração e capacitação em contrato de 21 meses para jornada de 4 horas diárias.

Para se inscrever, o candidato deve ter entre 14 e 21 anos e 7 meses. É necessário estar cursando, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental para cursos básicos ou o 2º ano do ensino médio para cursos técnicos. Caso não tenha concluído o ensino médio, é preciso comprovar que está matriculado e frequentando a escola.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Há reserva de vagas para pessoas negras, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Além disso, 10% das vagas são destinadas a adolescentes em acolhimento ou cumprimento de medida socioeducativa.

A remuneração é de um salário mínimo integral, além de benefícios como 13º salário, férias remuneradas, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Tudo isso dentro do regime CLT, com jornada de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira.

As inscrições podem ser feitas até 13 de outubro no site da Petrobras.

Há vagas para São José dos Campos e outras cidades brasileiras.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários