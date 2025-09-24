Petrobras Jovem Aprendiz tem remuneração e curso de capacitação

O Programa Petrobras Jovem Aprendiz 2025 está com inscrições abertas para preenchimento de 715 vagas. A oportunidade busca inserir jovens talentos no mercado de trabalho, oferecendo remuneração e capacitação em contrato de 21 meses para jornada de 4 horas diárias.

Para se inscrever, o candidato deve ter entre 14 e 21 anos e 7 meses. É necessário estar cursando, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental para cursos básicos ou o 2º ano do ensino médio para cursos técnicos. Caso não tenha concluído o ensino médio, é preciso comprovar que está matriculado e frequentando a escola.

