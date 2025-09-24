Bairros podem ficar sem água durante obras da Sabesp em Taubaté

Obras da Sabesp para modernizar o sistema de abastecimento de água em Taubaté podem causar interrupções temporárias no fornecimento para os bairros Jardim Humaitá, Jardim Eulália e parte do Centro.
Mais de 20 quilômetros de tubulações e ligações de água potável estão sendo substituídos, com previsão de finalização para o segundo semestre de 2026. O investimento total é de R$ 24 milhões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As interrupções pontuais podem acontecer sempre no período das 8h às 17h.
O cronograma para esta semana é:
Quarta-feira (24): Interligações na avenida Bandeirantes com avenida Juscelino Kubitschek (JK), e avenida JK com rua João Rachou.
Quinta-feira (25): rua René Rachou com rua Amélia M. B. Matos, e rua Amélia M. B. Matos com rua Presidente Getúlio Vargas.
Domingo (28): avenida da Saudade com rua Professor José B. Ferreira, e avenida da Saudade com Rua Belém.