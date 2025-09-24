Bairros podem ficar sem água durante obras da Sabesp em Taubaté

Obras da Sabesp para modernizar o sistema de abastecimento de água em Taubaté podem causar interrupções temporárias no fornecimento para os bairros Jardim Humaitá, Jardim Eulália e parte do Centro.

Mais de 20 quilômetros de tubulações e ligações de água potável estão sendo substituídos, com previsão de finalização para o segundo semestre de 2026. O investimento total é de R$ 24 milhões.

