Polícia busca membro do PCC e encontra dois 'apartamentos-bomba'

Polícias civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) da DEIC (Divisão de Investigações Criminais) de Taubaté desarticularam dois "apartamentos-bomba" no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba, na terça-feira (23). A ação ocorreu durante a busca por JP, um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) foragido da Operação Libertas. Ele não foi localizado em nenhum dos imóveis.

Nos apartamentos, a equipe apreendeu grande quantidade de drogas. Em um dos deles, os entorpecentes pertenciam à "biqueira" conhecida como Box 11. No outro, as drogas eram de um traficante que também atua no residencial.