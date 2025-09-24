25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Polícia busca membro do PCC e encontra dois 'apartamentos-bomba'

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Polícias civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) da DEIC (Divisão de Investigações Criminais) de Taubaté desarticularam dois "apartamentos-bomba" no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba, na terça-feira (23). A ação ocorreu durante a busca por JP, um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) foragido da Operação Libertas. Ele não foi localizado em nenhum dos imóveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nos apartamentos, a equipe apreendeu grande quantidade de drogas. Em um dos deles, os entorpecentes pertenciam à "biqueira" conhecida como Box 11. No outro, as drogas eram de um traficante que também atua no residencial.

Ao todo, foram apreendidas 15 porções de maconha, 122 pedras de crack, 452 pinos de cocaína, 220 papelotes a vácuo de cocaína, 27 porções de flor de maconha, 114 porções de haxixe, uma balança de precisão, uma base de carregador de rádio HT e anotações do tráfico.

As apreensões serão utilizadas para ajudar a identificar os responsáveis. A DEIC de Taubaté informou que continuará com as ações de combate ao tráfico de drogas no Residencial Bem Viver.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários