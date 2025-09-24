Polícia busca membro do PCC e encontra dois 'apartamentos-bomba'

Polícias civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) da DEIC (Divisão de Investigações Criminais) de Taubaté desarticularam dois "apartamentos-bomba" no Residencial Bem Viver, em Pindamonhangaba, na terça-feira (23). A ação ocorreu durante a busca por JP, um membro do PCC (Primeiro Comando da Capital) foragido da Operação Libertas. Ele não foi localizado em nenhum dos imóveis.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nos apartamentos, a equipe apreendeu grande quantidade de drogas. Em um dos deles, os entorpecentes pertenciam à "biqueira" conhecida como Box 11. No outro, as drogas eram de um traficante que também atua no residencial.
Ao todo, foram apreendidas 15 porções de maconha, 122 pedras de crack, 452 pinos de cocaína, 220 papelotes a vácuo de cocaína, 27 porções de flor de maconha, 114 porções de haxixe, uma balança de precisão, uma base de carregador de rádio HT e anotações do tráfico.
As apreensões serão utilizadas para ajudar a identificar os responsáveis. A DEIC de Taubaté informou que continuará com as ações de combate ao tráfico de drogas no Residencial Bem Viver.