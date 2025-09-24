Pastor do Vale morre em trágico acidente; fiéis estão em choque

A cidade de Lorena está de luto pela morte do pastor José Fabiano de Carvalho, de 46 anos, vítima de um acidente na Serra de Ganhães, em Minas Gerais. Carismático e sempre alegre, Fabiano dedicou parte da vida ao trabalho pastoral, pregando a fé cristã. Nos últimos anos, passou a atuar como caminhoneiro, mas manteve o carinho e respeito da comunidade religiosa e de todos que o conheciam.

Muito querido, ele deixa esposa e quatro filhos. A notícia de sua morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e fiéis.