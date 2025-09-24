25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Pastor do Vale morre em trágico acidente; fiéis estão em choque

Por Leandro Vaz | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pastor morreu em acidente de trânsito
Pastor morreu em acidente de trânsito

A cidade de Lorena está de luto pela morte do pastor José Fabiano de Carvalho, de 46 anos, vítima de um acidente na Serra de Ganhães, em Minas Gerais. Carismático e sempre alegre, Fabiano dedicou parte da vida ao trabalho pastoral, pregando a fé cristã. Nos últimos anos, passou a atuar como caminhoneiro, mas manteve o carinho e respeito da comunidade religiosa e de todos que o conheciam.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido, ele deixa esposa e quatro filhos. A notícia de sua morte gerou forte comoção entre familiares, amigos e fiéis.

Nas redes sociais, diversas mensagens foram publicadas em memória do pastor. “Força a toda família, ao Sr. amigo Sidney, que com certeza não está sendo fácil lidar com a perda de seu filho", disse Elaine Vaz.

Andrea Souza também prestou solidariedade. “Deus conforte a família, sempre fui muito bem recebida na casa dele.”

Até o momento, os detalhes do acidente não foram revelados. Também não há informações sobre a cerimônia de despedida do pastor.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários