Adeus, Ricardo! Homem passa mal e morre em academia no Vale

A comunidade esportiva de Jacareí lamentou a morte de Ricardo Flores, ocorrida na terça-feira (23), aos 55 anos. Ele era aluno da Eko Aquática & Bootcamp, que anunciou a suspensão das atividades em respeito à memória do colega e em solidariedade aos familiares.

Segundo comunicado oficial, a academia fechou as portas às 15h de terça-feira e só retoma as atividades na quinta-feira (25), às 6h. “Nossos sentimentos e orações estão com os familiares e amigos neste momento de dor”, destacou a nota publicada pela equipe.