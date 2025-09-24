Adeus, Ricardo! Homem passa mal e morre em academia no Vale

A comunidade esportiva de Jacareí lamentou a morte de Ricardo Flores, ocorrida na terça-feira (23), aos 55 anos. Ele era aluno da Eko Aquática & Bootcamp, que anunciou a suspensão das atividades em respeito à memória do colega e em solidariedade aos familiares.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo comunicado oficial, a academia fechou as portas às 15h de terça-feira e só retoma as atividades na quinta-feira (25), às 6h. “Nossos sentimentos e orações estão com os familiares e amigos neste momento de dor”, destacou a nota publicada pela equipe.
As despedidas a Ricardo Flores acontecem nesta quarta-feira (24), das 9h às 16h, na Rodovia Geraldo Scavone, 2480, no bairro Jardim Califórnia, em Jacareí. O sepultamento será realizado no Cemitério Memorial do Vale.
A morte de Ricardo gerou forte impacto entre colegas de treino e amigos da academia. A aluna Cássia Cris deixou uma mensagem de solidariedade e narrou os momentos que o homem passou mal na academia. “Meus sinceros sentimentos a toda família, fiquei muito triste mesmo sem tê-lo conhecido, clamei a Deus por misericórdia no momento em que passou mal. Louvado seja Deus por todos os meus colegas de piscina e pelo time da Eko que fizeram de tudo para reanimá-lo até chegar o Samu. Deus sabe de todas as coisas. Que a família seja confortada e consolada por Deus. Em nome de Jesus. Amém.”