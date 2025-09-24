25 de setembro de 2025
EVE AIR MOBILITY

BNDES aprova investimento de R$ 405 mi para carro voador no Vale

Divulgação/ Eve Air Mobility
Carro voador que será produzido em Taubaté terá capacidade para cinco pessoas
Carro voador que será produzido em Taubaté terá capacidade para cinco pessoas

O BNDESPAR, braço de investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), aprovou um investimento de US$ 74,9 milhões (R$ 405,3 milhões) na Eve Air Mobility, uma subsidiária da Embraer. Esse investimento apoiará a fabricação de um modelo de eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical), conhecido como ‘carro voador’ que será produzido em Taubaté.

O aporte visa fortalecer o capital da Eve e financiar a pesquisa e o desenvolvimento do eVTOL.

O modelo terá capacidade para cinco pessoas e 100 km de autonomia, ideal para trajetos urbanos.

A fábrica de Taubaté começará a produzir o veículo após a Eve obter a Certificação de Tipo da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

