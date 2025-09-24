BNDES aprova investimento de R$ 405 mi para carro voador no Vale

O BNDESPAR, braço de investimentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), aprovou um investimento de US$ 74,9 milhões (R$ 405,3 milhões) na Eve Air Mobility, uma subsidiária da Embraer. Esse investimento apoiará a fabricação de um modelo de eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical), conhecido como ‘carro voador’ que será produzido em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O aporte visa fortalecer o capital da Eve e financiar a pesquisa e o desenvolvimento do eVTOL.