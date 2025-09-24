Jovem da região que morreu em parque aquático pode ter se jogado

A Polícia Civil segue investigando a morte de Pedro Gabriel Silva de Oliveira, adolescente de 15 anos que caiu do toboágua Kamikaze, no parque aquático Thermas dos Laranjais, no último dia 15. Segundo o delegado Marcelo Pupo de Paula, titular da Delegacia de Olímpia, os elementos colhidos até o momento apontam para a hipótese de suicídio.

De acordo com o delegado, provas já reunidas e outras em fase de produção fortalecem essa possibilidade. O celular do jovem foi apreendido para análise pericial. Conversas com a Delegacia de Campos do Jordão indicam que no aparelho há registros relacionados a suicídio.