Jovem da região que morreu em parque aquático pode ter se jogado

A Polícia Civil segue investigando a morte de Pedro Gabriel Silva de Oliveira, adolescente de 15 anos que caiu do toboágua Kamikaze, no parque aquático Thermas dos Laranjais, no último dia 15. Segundo o delegado Marcelo Pupo de Paula, titular da Delegacia de Olímpia, os elementos colhidos até o momento apontam para a hipótese de suicídio.
De acordo com o delegado, provas já reunidas e outras em fase de produção fortalecem essa possibilidade. O celular do jovem foi apreendido para análise pericial. Conversas com a Delegacia de Campos do Jordão indicam que no aparelho há registros relacionados a suicídio.
“Os indícios nos levam a essa afirmação. Estamos aprofundando as diligências para concluir de forma segura”, declarou Pupo, em entrevista ao Diário de Olímpia.
Pedro Gabriel, natural de Campos do Jordão, visitava o parque acompanhado dos tios quando caiu de uma altura de aproximadamente 14 metros, no ponto mais alto do toboágua Kamikaze. Socorrido pela equipe do parque, foi encaminhado à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos.
Imagens de câmeras de monitoramento e depoimentos de testemunhas já foram anexados ao inquérito. Pessoas que estavam próximas ao jovem afirmaram que ele não teria escorregado acidentalmente, mas se lançado propositalmente da estrutura.
Além da perícia no celular do adolescente, a polícia deve ouvir novas testemunhas. Um dos tios que acompanhava Pedro no passeio já prestou depoimento. O inquérito segue em andamento e ainda não tem prazo definido para ser concluído.
Prevenção ao suicídio
O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento sigiloso, gratuito e acolhedor em São José dos Campos. O serviço pode ser acessado pelo telefone 188, e também por e-mail ou chat, disponível 24 horas por dia.