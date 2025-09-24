25 de setembro de 2025
Furto deixa população sem luz; responsáveis são presos na região

Por Da redação | Ubatuba
Furto de cabos causa interrupção de energia em Ubatuba
A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ubatuba prendeu dois homens em flagrante por furtar cabos de energia na rua Manoel Barbosa, no bairro Perequê-Açu, na tarde desta terça-feira (23). O furto causou a interrupção do fornecimento de energia no local e criou risco à segurança, o que levou ao acionamento da concessionária Elektro para reparação.

Os detidos foram levados à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

O furto de cabos é classificado como furto qualificado, com pena de reclusão de dois a oito anos além de multa.

