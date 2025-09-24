25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
QUEIMADAS

Via Dutra registra 520 focos de incêndio em 8 meses

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A Via Dutra teve 160 focos de incêndio registrados no mês de agosto
A Via Dutra teve 160 focos de incêndio registrados no mês de agosto

Mais de 520 focos de incêndio foram registrados entre janeiro e agosto na Via Dutra (BR-116), de acordo com a concessionária RioSP. Apenas em agosto, foram 160 ocorrências de incêndios de diferentes proporções ao longo da rodovia. No estado de São Paulo, as cidades com o  maior número de ocorrências foram Santa Isabel, Jacareí e Taubaté. Já no Rio de Janeiro, os trechos mais afetados foram em Barra Mansa, Itatiaia e Resende.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os incêndios representam um risco grave para os motoristas, causando a interdição da via, congestionamentos e afetando o tráfego de cargas. Além disso, a fumaça prejudica a visibilidade, podendo levar a acidentes graves.

Por segurança, motoristas que se deparam com fumaça na via devem evitar atravessá-la e procurar um local seguro para se abrigar. Se necessário, manter o farol baixo, reduzir a velocidade e manter os vidros e a ventilação do carro fechados.

É importante ressaltar que uma simples bituca de cigarro pode causar um incêndio de grandes proporções e ações propositais como queima de lixo e limpeza de áreas, podem sair do controle. Provocar queimadas é crime ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários