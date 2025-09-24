Via Dutra registra 520 focos de incêndio em 8 meses

Mais de 520 focos de incêndio foram registrados entre janeiro e agosto na Via Dutra (BR-116), de acordo com a concessionária RioSP. Apenas em agosto, foram 160 ocorrências de incêndios de diferentes proporções ao longo da rodovia. No estado de São Paulo, as cidades com o maior número de ocorrências foram Santa Isabel, Jacareí e Taubaté. Já no Rio de Janeiro, os trechos mais afetados foram em Barra Mansa, Itatiaia e Resende.

Os incêndios representam um risco grave para os motoristas, causando a interdição da via, congestionamentos e afetando o tráfego de cargas. Além disso, a fumaça prejudica a visibilidade, podendo levar a acidentes graves.