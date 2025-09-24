25 de setembro de 2025
OPORTUNIDADE

SJC: Feira oferece 1.500 vagas de emprego efetivos e temporários

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Feira oferece 1.500 vagas efetivas e temporárias para o fim de ano
A 2ª edição da Feira da Empregabilidade conta com 1.500 vagas efetivas, além de oportunidades temporárias para a temporada de natal e ano novo. A iniciativa é do Shopping Jardim Oriente em parceria com o Instituto INAEE (Instituto Nacional de Apoio ao Empreendedorismo e Empregabilidade) e busca oferecer a conexão gratuita entre empregadores e candidatos da região.

Entre os destaques, estão vagas nas áreas de vendas, marketing, TI, cabeamento e infraestrutura, além de oportunidades para professores de inglês, consultores comerciais, técnico químico, gerentes, técnico em refrigeração, auxiliar de limpeza e outros.

É importante ressaltar que as vagas se destinam a pessoas com 18 anos ou mais. Interessados devem comparecer pessoalmente ao evento, que acontece a partir desta quarta-feira (24) até sábado (27), das 11h às 18h, no Shopping Jardim Oriente, que fica na rua Andorra, nº 500, no bairro Jardim América, em São José dos Campos. No local, haverá atendentes oferecendo instruções e auxiliando no preenchimento dos dados.

