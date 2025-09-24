SJC: Feira oferece 1.500 vagas de emprego efetivos e temporários

A 2ª edição da Feira da Empregabilidade conta com 1.500 vagas efetivas, além de oportunidades temporárias para a temporada de natal e ano novo. A iniciativa é do Shopping Jardim Oriente em parceria com o Instituto INAEE (Instituto Nacional de Apoio ao Empreendedorismo e Empregabilidade) e busca oferecer a conexão gratuita entre empregadores e candidatos da região.

Entre os destaques, estão vagas nas áreas de vendas, marketing, TI, cabeamento e infraestrutura, além de oportunidades para professores de inglês, consultores comerciais, técnico químico, gerentes, técnico em refrigeração, auxiliar de limpeza e outros.