Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Taubaté

Uma patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taubaté apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, por tráfico de drogas no bairro Cecap 3, no último sábado (20).

Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) avistaram os jovens, e um deles tentou se desfazer de uma sacola, jogando-a em um imóvel abandonado. Na sacola, os policiais encontraram 7 pinos e 23 papelotes de cocaína, 19 porções de maconha e dinheiro.

Em seguida, foram localizadas mais duas sacolas. Uma continha 13 papelotes de cocaína, 29 pedras de crack e dinheiro, enquanto a outra tinha uma balança de precisão, 7 pinos de cocaína e 97 embalagens plásticas.