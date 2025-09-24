Ação resulta em duas prisões, seis autos de infração e apreensões

Uma ação de fiscalização no desembarque da balsa de Ilhabela resultou em apreensões e no flagrante de crime ambiental no sábado (20). A iniciativa foi da Prefeitura em parceria com a Secretaria de Mobilidade e Segurança, a Vigilância Sanitária e o apoio da Polícia Militar.

Durante as abordagens, um homem foi flagrado transportando gaiolas com pássaros silvestres, escondidos em uma mochila e em uma sacola. Ele foi detido e as aves foram entregues à Polícia Ambiental para identificação.

Na mesma operação, um homem foi identificado como procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia. Ele foi levado à Delegacia de Polícia.

