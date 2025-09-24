25 de setembro de 2025
CRIME AMBIENTAL

Ação resulta em duas prisões, seis autos de infração e apreensões

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Um homem transportava aves silvestres escondidas em mochila
Uma ação de fiscalização no desembarque da balsa de Ilhabela resultou em apreensões e no flagrante de crime ambiental no sábado (20). A iniciativa foi da Prefeitura  em parceria com a Secretaria de Mobilidade e Segurança, a Vigilância Sanitária e o apoio da Polícia Militar.

Durante as abordagens, um homem foi flagrado transportando gaiolas com pássaros silvestres, escondidos em uma mochila e em uma sacola. Ele foi detido e as aves foram entregues à Polícia Ambiental para identificação.
Na mesma operação, um homem foi identificado como procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia. Ele foi levado à Delegacia de Polícia.

A operação também atuou no combate ao comércio irregular. Foram lavrados seis autos de apreensão e recolhidos cerca de 30 tipos de itens, entre produtos de higiene e limpeza, roupas, acessórios e alimentos perecíveis, como pacotes de amendoim, brigadeiros, trufas, frangos sem procedência, cestas básicas, luvas, meias, cintos, relógios, além de coolers e bolsas de gelo. Um furgão, carregado de cestas básicas, também foi retido por falta de nota fiscal. Segundo os fiscais, havia indícios de que a carga seria comercializada de porta em porta ou revendida em estabelecimentos locais sem controle de origem.

