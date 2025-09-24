Mulher é presa traficando drogas perto de uma escola em SJC

Uma mulher de 39 anos foi presa por tráfico de drogas em São José dos Campos.
A prisão aconteceu na segunda-feira (22), às 16h30 quando a equipe de Ronda Escolar do 46º BMP-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam as proximidades de uma escola no bairro Nova Michigan.
A equipe avistou a mulher na prática de tráfico de drogas a menos de 150 metros da escola e próximo a uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Em abordagem, foi localizado com ela 0,005 g de maconha e a mesma quantia de crack, além de R$571 em dinheiro trocado.
As drogas, o dinheiro e um celular da marca Samsung foram apreendidos e ela foi presa em flagrante. Levada à CPJ (Central de Polícia Judiciária), foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça.