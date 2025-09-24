Mulher procurada tenta enganar a polícia e é presa por tráfico

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na rua das Enfermeiras, em São José dos Campos. A prisão aconteceu na terça-feira (15), durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que abordaram a mulher considerada em atitude suspeita.

Ela tentou se identificar com um nome falso, mas após consultas ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), por meio do sistema Muralha Paulista, a identidade real foi revelada e constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor por tráfico de drogas.