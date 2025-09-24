Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (25)? Confira

A RMVale terá um dia marcado por muitas nuvens e diferentes condições climáticas entre os municípios nesta quinta-feira (23), de acordo com dados do Climatempo. Enquanto algumas cidades terão apenas o céu encoberto, outras devem enfrentar chuva ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São José dos Campos

Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 18°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, a tendência é de predomínio de nuvens, mas sem expectativa de chuva.

Taubaté