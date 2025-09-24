25 de setembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quinta (25)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
A RMVale terá um dia marcado por muitas nuvens e diferentes condições climáticas entre os municípios nesta quinta-feira (23), de acordo com dados do Climatempo. Enquanto algumas cidades terão apenas o céu encoberto, outras devem enfrentar chuva ao longo do dia.

São José dos Campos

Em São José dos Campos, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 18°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, a tendência é de predomínio de nuvens, mas sem expectativa de chuva.

Taubaté

Em Taubaté, a mínima fica em 15°C e a máxima em 19°C. A quinta começa com sol e muitas nuvens, mas a partir da tarde há previsão de chuva, com probabilidade de 92%. À noite, a instabilidade diminui e a chuva deve cessar.

Guaratinguetá

Na cidade de Guaratinguetá, as temperaturas variam entre 15°C e 19°C. O dia começa com sol entre nuvens, mas à tarde o tempo fica mais nublado, com 93% de chance de garoa à noite. A madrugada deve seguir com muitas nuvens.

Caraguatatuba

No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma quinta-feira chuvosa do início ao fim do dia. A mínima registrada será de 15°C e a máxima não deve passar de 17°C. A probabilidade de chuva é alta, chegando a 98%.

Campos do Jordão

Em Campos do Jordão, a serra terá temperaturas mais baixas, variando de 10°C a 14°C. O dia será de sol entre muitas nuvens, intercalando períodos de céu nublado. À noite, o tempo segue fechado, mas sem previsão de chuva.

