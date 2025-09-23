Câmara de São Sebastião aprova em 1ª votação taxa ambiental

Em votação unânime, os vereadores de São Sebastião aprovaram nesta terça-feira (23) o projeto de lei complementar que institui a cobrança de uma Taxa de Preservação Ambiental pela entrada de veículos na cidade do Litoral Norte. A proposta ainda passará por uma segunda votação antes de ser sancionada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O texto foi elaborado pela Prefeitura e enviado à Câmara no dia 15 de setembro. Segundo o prefeito Reinaldinho (Republicanos), autor do projeto, a medida busca mitigar os impactos ambientais e urbanos provocados pelo intenso fluxo turístico no município.