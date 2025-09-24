25 de setembro de 2025
DRAMA

O que aconteceu com Bruna? Buscas chegam ao quarto dia

Por Da Redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos

As buscas pela jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, chegam ao terceiro dia sem respostas e mantêm a família em estado de angústia. Amigos e parentes reforçaram nesta terça-feira (23) os pedidos por informações que ajudem a esclarecer o desaparecimento da moradora de Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências se concentraram em uma área de mata próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, onde Bruna residia. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de drones, vasculharam a região até o anoitecer. O trabalho será retomado nesta quarta-feira (24).

Testemunhas relataram ter visto a jovem entrar na mata na madrugada de domingo (21), mesma noite em que moradores disseram ter escutado gritos. Um homem chegou a ser levado para prestar depoimento, e imagens de câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) estão sendo analisadas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na segunda-feira (22), o pai de Bruna, Marcelo Pereira da Silva, contou que a filha saiu de casa por volta da 1h30 e deixou o celular para trás. Ele destacou que a jovem não tinha o hábito de se ausentar sem avisar e nunca deixava os filhos sozinhos.

A Polícia Civil segue com a investigação e solicita a colaboração da população. Informações podem ser repassadas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Cruzeiro, pelo WhatsApp (12) 3143-7253.

