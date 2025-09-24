O que aconteceu com Bruna? Buscas chegam ao quarto dia

As buscas pela jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, chegam ao terceiro dia sem respostas e mantêm a família em estado de angústia. Amigos e parentes reforçaram nesta terça-feira (23) os pedidos por informações que ajudem a esclarecer o desaparecimento da moradora de Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Civil, as diligências se concentraram em uma área de mata próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, onde Bruna residia. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de drones, vasculharam a região até o anoitecer. O trabalho será retomado nesta quarta-feira (24).