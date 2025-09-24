O que aconteceu com Bruna? Buscas chegam ao quarto dia

As buscas pela jovem Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, chegam ao terceiro dia sem respostas e mantêm a família em estado de angústia. Amigos e parentes reforçaram nesta terça-feira (23) os pedidos por informações que ajudem a esclarecer o desaparecimento da moradora de Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Civil, as diligências se concentraram em uma área de mata próxima ao condomínio Colinas da Mantiqueira, onde Bruna residia. Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de drones, vasculharam a região até o anoitecer. O trabalho será retomado nesta quarta-feira (24).
Testemunhas relataram ter visto a jovem entrar na mata na madrugada de domingo (21), mesma noite em que moradores disseram ter escutado gritos. Um homem chegou a ser levado para prestar depoimento, e imagens de câmeras do Centro de Operações Integradas (COI) estão sendo analisadas.
Segundo o boletim de ocorrência registrado na segunda-feira (22), o pai de Bruna, Marcelo Pereira da Silva, contou que a filha saiu de casa por volta da 1h30 e deixou o celular para trás. Ele destacou que a jovem não tinha o hábito de se ausentar sem avisar e nunca deixava os filhos sozinhos.
A Polícia Civil segue com a investigação e solicita a colaboração da população. Informações podem ser repassadas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Cruzeiro, pelo WhatsApp (12) 3143-7253.