'Vou te matar'; agrediu a mulher na escada do condomínio

Um homem foi filmado agredindo a própria companheira na noite de domingo (21). A vítima chegou a cair desacordada durante a ação e foi ameaçada de morte pelo agressor.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no bairro Vila São José, em São Sebastião, no Distrito Federal. As imagens foram registradas por moradores do prédio e mostram a mulher caída na escada, enquanto o suspeito se aproxima, grita ameaças e desfere um tapa contra ela.
A Polícia Militar do DF, que fazia patrulhamento na região, foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a vítima em um bar próximo, sendo amparada por populares. De acordo com a corporação, a mulher apresentava sinais visíveis de agressão e estava embriagada.
A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, por se tratar de violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha, o processo tramita em sigilo.