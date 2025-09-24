'Vou te matar'; agrediu a mulher na escada do condomínio

Um homem foi filmado agredindo a própria companheira na noite de domingo (21). A vítima chegou a cair desacordada durante a ação e foi ameaçada de morte pelo agressor.

O caso ocorreu no bairro Vila São José, em São Sebastião, no Distrito Federal. As imagens foram registradas por moradores do prédio e mostram a mulher caída na escada, enquanto o suspeito se aproxima, grita ameaças e desfere um tapa contra ela.