VIOLÊNCIA

'Vou te matar'; agrediu a mulher na escada do condomínio

Por Da Redação | Brasília
| Tempo de leitura: 1 min
PMMT
'Vou te matar'; agrediu a mulher na escada do condomínio
'Vou te matar'; agrediu a mulher na escada do condomínio

Um homem foi filmado agredindo a própria companheira na noite de domingo (21). A vítima chegou a cair desacordada durante a ação e foi ameaçada de morte pelo agressor.

O caso ocorreu no bairro Vila São José, em São Sebastião, no Distrito Federal. As imagens foram registradas por moradores do prédio e mostram a mulher caída na escada, enquanto o suspeito se aproxima, grita ameaças e desfere um tapa contra ela.

A Polícia Militar do DF, que fazia patrulhamento na região, foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram a vítima em um bar próximo, sendo amparada por populares. De acordo com a corporação, a mulher apresentava sinais visíveis de agressão e estava embriagada.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, por se tratar de violência doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha, o processo tramita em sigilo.

