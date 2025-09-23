Nova manobra impede votação de texto vinculado a novo empréstimo

A apresentação de uma emenda durante a sessão impediu a Câmara de Taubaté de votar nessa terça-feira (23) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza o município a aderir ao PAF (Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal) e ao PEF (Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal), ambos coordenados pelo Ministério da Fazenda.

Apresentada pelo vereador Bilili de Angelis (PP), a emenda levou ao adiamento da votação, já que a Comissão de Justiça e Redação solicitou prazo regimental para analisá-la.