Motorista e ajudante de São José são feitos reféns em roubo

Um motorista e um ajudante de uma transportadora de São José dos Campos foram feitos reféns por cerca de quatro horas durante um roubo de carga registrado na tarde desta segunda-feira (22), no bairro São Mateus, zona leste da capital paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 13h, na via Acesso Forte do Leme. Armados, dois criminosos abordaram o furgão Fiat Ducato 2024/2025, que transportava aproximadamente 210 kg de alimentos avaliados em R$ 11 mil, e assumiram a direção.
As vítimas, um motorista de 35 anos e um ajudante de 29, foram ameaçados por cerca de 15 minutos dentro do veículo até que os criminosos chegassem a uma estrada de terra em local não identificado. No ponto, eles foram transferidos para um Hyundai i30 prata e permaneceram vigiados pela quadrilha por cerca de quatro horas, até serem libertados.
Apesar das ameaças, ninguém ficou ferido. Além da carga alimentícia, os criminosos levaram também um celular corporativo da equipe.
A carga estava segurada, e a transportadora já informou às autoridades os dados das apólices. Até o fechamento do registro, nem o veículo nem os produtos haviam sido recuperados.
O caso foi registrado como Roubo de Carga no 5º Distrito Policial de São José dos Campos, que deve reunir imagens de câmeras de segurança, dados de rastreamento, notas fiscais, apólices e depoimentos para avançar na investigação.