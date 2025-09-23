Motorista e ajudante de São José são feitos reféns em roubo

Um motorista e um ajudante de uma transportadora de São José dos Campos foram feitos reféns por cerca de quatro horas durante um roubo de carga registrado na tarde desta segunda-feira (22), no bairro São Mateus, zona leste da capital paulista.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 13h, na via Acesso Forte do Leme. Armados, dois criminosos abordaram o furgão Fiat Ducato 2024/2025, que transportava aproximadamente 210 kg de alimentos avaliados em R$ 11 mil, e assumiram a direção.