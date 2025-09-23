Vereadores pedem que MPT impeça 2,4 mil demissões na Funcabes

Três vereadores de Taubaté - Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB) - solicitaram que o MPT (Ministério Público do Trabalho) adote as medidas cabíveis para suspender a dispensa de mais de 2,4 mil funcionários da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), que está prevista para ocorrer até o fim do ano.

Em representação ao MPT, os parlamentares solicitaram a instauração de procedimento de mediação de conflito coletivo sobre o caso. Os funcionários atuam em convênio com a Prefeitura, que será encerrado e dará lugar a outro convênio, nos mesmos moldes.