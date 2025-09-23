Viapol São José perde fora de casa para o Vôlei Renata

O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (23), no ginásio Taquaral, em Campinas, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade. As parciais foram 25/19, 25/20 e 25/19.
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tem agora três derrotas e apenas uma vitória no torneio. E o time da casa segue com 100% de aproveitamento.
Na rodada seguinte, os joseenses vão jogar em casa, quando recebem o Mogi, dia 29, a partir das 20h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Antes, no dia 26, o Vôlei Renata visita o Bauru, também às 20h.
No primeiro set, o São José encontrou dificuldades e não conseguiu se impor diante de um rival mais qualificado. E o time de Campinas fechou o período em 25 a 19.
Depois, veio o segundo set, onde os joseenses até melhoraram e equilibraram em alguns momentos. Contudo, o Vôlei Renata de novo foi mais eficiente e fechou em 25 a 20, fazendo 2 a 0.
Por fim, no terceiro set, que seria de vida ou morte, o São José novamente não teve condições de reagir. E viu Campinas fechar o placar em 3 a 0.