24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VÔLEI

Viapol São José perde fora de casa para o Vôlei Renata

Por Marcos Eduardo Carvalho | Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Teixeira/Vôlei Renata
Lance do jogo entre Campinas e São José
Lance do jogo entre Campinas e São José

O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (23), no ginásio Taquaral, em Campinas, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade. As parciais foram 25/19, 25/20 e 25/19.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tem agora três derrotas e apenas uma vitória no torneio. E o time da casa segue com 100% de aproveitamento.

Na rodada seguinte, os joseenses vão jogar em casa, quando recebem o Mogi, dia 29, a partir das 20h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Antes, no dia 26, o Vôlei Renata visita o Bauru, também às 20h.

No primeiro set, o São José encontrou dificuldades e não conseguiu se impor diante de um rival mais qualificado. E o time de Campinas fechou o período em 25 a 19.

Depois, veio o segundo set, onde os joseenses até melhoraram e equilibraram em alguns momentos. Contudo, o Vôlei Renata de novo foi mais eficiente e fechou em 25 a 20, fazendo 2 a 0.

Por fim, no terceiro set, que seria de vida ou morte, o São José novamente não teve condições de reagir. E viu Campinas fechar o placar em 3 a 0.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários