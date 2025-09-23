Viapol São José perde fora de casa para o Vôlei Renata

O Viapol São José perdeu por 3 a 0 para o Vôlei Renata na noite desta terça-feira (23), no ginásio Taquaral, em Campinas, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade. As parciais foram 25/19, 25/20 e 25/19.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tem agora três derrotas e apenas uma vitória no torneio. E o time da casa segue com 100% de aproveitamento.