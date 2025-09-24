Após executar vítima durante roubo, homem é preso pela polícia

O segundo suspeito de envolvimento no roubo seguido de morte que vitimou uma jovem de 27 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (22), durante diligências da Polícia Civil.

O caso ocorreu em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Desde a noite de sábado (20), quando o crime foi registrado, equipes da Delegacia do município vinham intensificando as investigações. A primeira prisão já havia sido realizada pela Polícia Militar logo após a ocorrência.