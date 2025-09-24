Após executar vítima durante roubo, homem é preso pela polícia

O segundo suspeito de envolvimento no roubo seguido de morte que vitimou uma jovem de 27 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (22), durante diligências da Polícia Civil.
O caso ocorreu em Sorriso, no norte de Mato Grosso. Desde a noite de sábado (20), quando o crime foi registrado, equipes da Delegacia do município vinham intensificando as investigações. A primeira prisão já havia sido realizada pela Polícia Militar logo após a ocorrência.
De acordo com a polícia, o segundo suspeito foi localizado em uma residência e, ao ser abordado, confessou participação no assalto. Ele foi levado à delegacia junto com o comparsa, onde ambos foram interrogados e autuados em flagrante. Após os procedimentos, ficaram à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento para identificar e prender todos os envolvidos no crime.
O crime
O casal vítima do latrocínio trafegava de carro na noite de sábado quando avistou dois homens parados próximos a um contorno. Ao reduzir a velocidade, os suspeitos se aproximaram para anunciar o assalto.
O motorista acelerou o veículo e, em seguida, um dos criminosos efetuou disparos contra o carro. Maiele Conceição Veras, de 27 anos, foi atingida. Ela chegou a ser socorrida pelo marido e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Com informações do CenárioMT