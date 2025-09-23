São José Basket perde em casa para o Santo André no feminino

O São José Basket perdeu por 87 a 75 para o Santo André nesta terça-feira (23) à noite, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Basquete.
Desta maneira, a equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, continua em quarto lugar, com três vitórias e três derrotas. Com um jogo a menos, a equipe da Grande São Paulo tem agora três vitórias e duas derrotas.
Na próxima rodada, as joseenses visitam o Sesi Araraquara no sábado, dia 27, às 17h, em Araraquara. E o Santo André joga no mesmo dia e horário, em visita o Pró-Esporte, em Sorocaba.
Em quadra, o jogo desta terça foi equilibrado, principalmente no primeiro tempo, quando o São José venceu por 25 a 24, apenas um ponto de frente. Então, veio o segundo quarto, onde a partida seguiu igual e com ninguém conseguindo abrir muita vantagem. No final, o time do Grande ABCD conseguiu ficar com três pontos de vantagem no intervalo: 49 a 46.
Veio o terceiro quarto e o jogo voltou a ficar equilibrado. E, com os dois times trocando pontos, as visitantes seguiam em vantagem. Assim, ao final do período, o Santo André vencia por 64 a 61.
E, no último quarto, as joseenses perderam a mão e viram as visitantes abrirem mais vantagem. Com muitos erros, o time da casa não conseguiu reagir e saiu de quadra com a derrota.