São José Basket perde em casa para o Santo André no feminino

O São José Basket perdeu por 87 a 75 para o Santo André nesta terça-feira (23) à noite, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 do Campeonato Paulista de Basquete.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, a equipe da região, comandada pelo técnico Leandro Leal, continua em quarto lugar, com três vitórias e três derrotas. Com um jogo a menos, a equipe da Grande São Paulo tem agora três vitórias e duas derrotas.