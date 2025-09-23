Bebê de 3 meses se engasga com leite materno e morre

Um bebê de apenas três meses morreu na noite de domingo (21) após se engasgar com leite materno. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.
O caso aconteceu em Rondonópolis, em Mato Grosso. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe havia amamentado a filha e acabou adormecendo. O pai, ao chegar em casa, encontrou a bebê desacordada ao lado da companheira e acionou o Corpo de Bombeiros.
Militares realizaram manobras de reanimação ainda no local e encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pela equipe médica.
A Polícia Civil foi acionada e abriu investigação para apurar as circunstâncias da fatalidade. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).