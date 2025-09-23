24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Bebê de 3 meses se engasga com leite materno e morre

Por Da Redação | Rondonópolis (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Bebê de 3 meses se engasga com leite materno e morre
Bebê de 3 meses se engasga com leite materno e morre

Um bebê de apenas três meses morreu na noite de domingo (21) após se engasgar com leite materno. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Rondonópolis, em Mato Grosso. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe havia amamentado a filha e acabou adormecendo. O pai, ao chegar em casa, encontrou a bebê desacordada ao lado da companheira e acionou o Corpo de Bombeiros.

Militares realizaram manobras de reanimação ainda no local e encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil. Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado pela equipe médica.

A Polícia Civil foi acionada e abriu investigação para apurar as circunstâncias da fatalidade. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários