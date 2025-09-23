Arthur, 29 anos, tem a cabeça esmagada por caminhão na pista

Um grave atropelamento registrado na noite de segunda-feira (22) resultou na morte de Arthur Aparecido da Silva Campos, de 29 anos. O impacto foi tão forte que a vítima não resistiu e morreu ainda no local.
O acidente aconteceu na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. De acordo com informações iniciais, o jovem tentava atravessar a pista quando foi atingido por um veículo de grande porte, possivelmente um caminhão ou carreta. O condutor não permaneceu no local após a colisão.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolaram a área e iniciaram buscas pelo responsável. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizou os trabalhos de apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente.
O corpo de Arthur foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá. A PRF segue investigando para localizar o veículo envolvido no atropelamento.