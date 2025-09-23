Homem é preso por violência doméstica em Taubaté

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (24) por violência doméstica no bairro Quiririm, em Taubaté (SP).



De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida com um soco na cabeça pelo marido.

