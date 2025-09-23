24 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso por violência doméstica em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ Polícia Militar

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (24) por violência doméstica no bairro Quiririm, em Taubaté (SP).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou ter sido ameaçada e agredida com um soco na cabeça pelo marido.

Policiais da 1ª Companhia do 5º Batalhão de Caçadores atenderam a ocorrência e conduziram o suspeito ao Distrito Policial de Taubaté. No local, foi registrado boletim de ocorrência por violência doméstica.

O agressor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

