24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
APÓS PERSEGUIÇÃO

PM prende três criminosos após roubo de veículo em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
Divulgação/Polícia Militar

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) após um roubo de veículo em Taubaté.

A ação foi realizada por equipes do 4º Grupamento de Policiamento de São Luiz do Paraitinga, da 5ª Companhia do 5º Batalhão, com apoio do cerco policial.

Segundo a PM, após o crime, os suspeitos fugiram com o carro subtraído e, em seguida, tentaram escapar a pé. Eles foram alcançados e detidos pelas equipes.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Taubaté, onde os homens permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

