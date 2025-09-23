PM prende três criminosos após roubo de veículo em Taubaté

Três homens foram presos pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (22) após um roubo de veículo em Taubaté.



A ação foi realizada por equipes do 4º Grupamento de Policiamento de São Luiz do Paraitinga, da 5ª Companhia do 5º Batalhão, com apoio do cerco policial.

