Caminhão derruba três postes e deixa bairro sem energia em SJC

Um caminhão munck arrastou a fiação elétrica e derrubou três postes na manhã desta terça-feira (23) no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O acidente deixou moradores sem energia elétrica e acesso à internet.

O veículo trafegava pela rua Bartolomeu Gusmão quando puxou cabos, derrubando dois postes da concessionária EDP na rua Irmã Maria Demétria Kifuri e outro que alimentava diretamente uma residência. O motorista fugiu do local sem prestar esclarecimentos.