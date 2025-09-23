24 de setembro de 2025
ACIDENTE

Caminhão derruba três postes e deixa bairro sem energia em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caminhão derrubou poste em São José
Um caminhão munck arrastou a fiação elétrica e derrubou três postes na manhã desta terça-feira (23) no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O acidente deixou moradores sem energia elétrica e acesso à internet.

O veículo trafegava pela rua Bartolomeu Gusmão quando puxou cabos, derrubando dois postes da concessionária EDP na rua Irmã Maria Demétria Kifuri e outro que alimentava diretamente uma residência. O motorista fugiu do local sem prestar esclarecimentos.

A EDP informou que acionou equipes de manutenção logo após o incidente. A área foi isolada e os trabalhos de substituição dos postes e equipamentos danificados foram iniciados. Por motivos de segurança, o fornecimento de energia permaneceu interrompido até a conclusão do reparo.

