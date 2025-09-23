Apps de transporte terão que recolher ISS de prestador em S. José

A norma, de autoria do próprio prefeito, foi publicada no diário oficial do município e entrará em vigor no dia 1º de outubro.

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou nessa terça-feira (23) a lei que obriga que as empresas de transporte por aplicativo abram filiais na cidade e fiquem responsáveis por recolher o ISS (Imposto Sobre Serviços) dos prestadores de serviço que atuam no município.

O projeto havia sido aprovado pela Câmara na madrugada da última sexta-feira (19), com 16 votos a favor e cinco contra. Inicialmente, o texto também incluía as empresas de hospedagem, como o Airbnb, mas a aprovação de uma emenda excluiu esse trecho da proposta.

Projeto.

No projeto, que foi enviado para a Câmara em maio, o prefeito alegou que a proposta visa evitar "perdas na arrecadação decorrentes da dificuldade em identificar individualmente todos os prestadores e tomadores de serviços". Anderson argumentou ainda que "a medida não implica a criação de novo tributo, apenas a adequação da legislação municipal para assegurar isonomia no tratamento tributário, garantindo que todos os prestadores de serviços, independentemente do meio utilizado para ofertá-los, estejam sujeitos às mesmas regras, promovendo um sistema mais justo, transparente e equitativo".

Pela legislação municipal, a alíquota de ISS é de 3% para transporte - o projeto cita que a medida será válida tanto para aplicativos de transporte de passageiros quanto de cargas. Antes da exclusão das empresas de hospedagem do texto, a expectativa da Prefeitura era de ampliar em R$ 2 milhões a arrecadação anual de ISS. O município não divulgou uma estimativa de quantos motoristas e motociclistas de aplicativo atuam na cidade.