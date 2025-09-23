Sancionada a lei que cria a loteria municipal joseense

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou nessa terça-feira (23) a lei que cria a loteria municipal joseense.

A norma, de autoria do próprio prefeito, foi publicada no diário oficial do município.