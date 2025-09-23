Turista americana é resgatada após acidente em trilha de Ilhabela

Uma turista de 53 anos, natural de New Jersey, nos Estados Unidos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Ilhabela na tarde desta terça-feira (23) após sofrer um acidente na trilha da Cachoeira do Paquetá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a corporação, o chamado ocorreu por volta das 12h40. A vítima foi localizada com suspeita de fratura no tornozelo. Os bombeiros realizaram o protocolo de imobilização em maca cesto e iniciaram o transporte pelo percurso, considerado de difícil acesso por conta do terreno fechado e acidentado, com muitas pedras.