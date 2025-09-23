Anderson sanciona lei que resultará em aumento de até 50% no IPTU

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou nessa terça-feira (23) a lei que faz a revisão da planta genérica de valores imobiliários, que é o instrumento utilizado para definir o valor venal dos imóveis. Como haverá atualização dos valores do metro quadrado, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na cidade poderá aumentar até 50% entre 2026 e 2027.

A norma, de autoria do próprio prefeito, foi publicada no diário oficial do município.