SP pode ter 'Dia de São Carlo Acutis' para conscientizar jovens

Tendo em vista a conscientização sobre segurança digital de crianças e adolescentes, um PL (Projeto de Lei) do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) cria no estado de São Paulo o 'Dia de São Carlo Acutis - Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude.

O texto do PL 941/2025 prevê que a data seja celebrada em 12 de outubro, dia da morte do jovem italiano canonizado em 7 de setembro pelo papa Leão 14, no Vaticano. Conhecido como “influencer de Deus”, Acutis é o primeiro santo da geração millenial (nascidos entre 1981 e 1996). O menino morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

