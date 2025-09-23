SP pode ter 'Dia de São Carlo Acutis' para conscientizar jovens

Tendo em vista a conscientização sobre segurança digital de crianças e adolescentes, um PL (Projeto de Lei) do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) cria no estado de São Paulo o 'Dia de São Carlo Acutis - Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude.
O texto do PL 941/2025 prevê que a data seja celebrada em 12 de outubro, dia da morte do jovem italiano canonizado em 7 de setembro pelo papa Leão 14, no Vaticano. Conhecido como “influencer de Deus”, Acutis é o primeiro santo da geração millenial (nascidos entre 1981 e 1996). O menino morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.
Protocolada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), a proposta prevê que o Dia de São Carlo Acutis mobilize, principalmente, a comunidade escolar em torno dos riscos enfrentados pelo público infantil e por jovens na internet. Autor da matéria, Zimbaldi é idealizador e coordenador da Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes, instituída em junho deste ano.
O texto prevê a realização de iniciativas por parte do poder público e de entidades civis que atuam na proteção de menores, bem como homenagens ao legado do jovem italiano, reconhecido como milagroso pela Congregação para a Causa dos Santos, após curar uma criança nascida no Brasil, em 2010, com malformação congênita do pâncreas.
No entendimento de Zimbaldi, católico praticante, a escolha de 12 de outubro carrega “simbolismo profundo”, já que, além de ser a data de morte de Acutis, se celebra no país o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da nação, e o Dia das Crianças.
“Carlo Acutis, mesmo tão novo, foi um grande evangelizador digital, se fazendo ouvir entre o público infantil e os jovens. Em vida, reforçou a necessidade de se unir fé, responsabilidade social e compromisso com a proteção das novas gerações, especialmente diante das ameaças cada vez mais frequentes no ambiente virtual”, disse o deputado.
Projeto.
O PL 941/2025 destaca que o Dia de São Carlo Acutis - Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude, no estado de São Paulo, não se restringe ao reconhecimento religioso e cultural do jovem italiano, morto aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia, uma vez que a data (12 de outubro) servirá como política pública preventiva.
“Reconhecer a importância histórica e divina de Carlos Acutis e, ao mesmo tempo, estabelecer um marco de reflexão e de mobilização social em favor da infância e da juventude é homenagem mais que justa, além de importante reforço no combate a crimes digitais”, defende o deputado do Cidadania.
Uma vez protocolada, a propositura é analisada pelas Comissões Permanentes da Alesp, antes de ser levada à votação em Plenário.
A iniciativa se alinha aos trabalhos da Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes da Alesp. Sob comando de Zimbaldi, o colegiado defende o fortalecimento do Estado no enfrentamento ao cyberbullying, aliciamento, exploração sexual, pedofilia, automutilação, suicídio, crimes contra animais e outras práticas criminosas que assolam a infância e a juventude na Internet.
O grupo atua em parceria com mandatários, entidades e profissionais do Direito, da Educação, da Psicologia, da Saúde, da Assistência Social, e da Criminologia, além de especialistas em Prevenção e Identificação de Crimes Virtuais