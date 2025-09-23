Morre Cláudio Marques, ex-secretário de Cultura de Taubaté

Morreu nesta terça-feira (23), aos 72 anos, Cláudio Marques, ex-secretário de Cultura de Taubaté. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher e três filhas.

Gestor cultural e curador do Museu Mazzaropi, Cláudio Marques era formado em Publicidade e havia atuado como coordenador geral de Difusão e Promoção do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e consultor da Unesco.