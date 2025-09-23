Morre Cláudio Marques, ex-secretário de Cultura de Taubaté

Morreu nesta terça-feira (23), aos 72 anos, Cláudio Marques, ex-secretário de Cultura de Taubaté. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa mulher e três filhas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Gestor cultural e curador do Museu Mazzaropi, Cláudio Marques era formado em Publicidade e havia atuado como coordenador geral de Difusão e Promoção do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e consultor da Unesco.
O corpo do gestor será velado no Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté, das 15h às 20h desta terça-feira (23).
Nas redes sociais, dezenas de mensagens enalteceram a capacidade de liderança e atuação de Marques no ambiente cultural de Taubaté, além de lamentar a morte do gestor cultural.
“Claudio foi sempre muito ligado à cultura taubateana. Como curador do Museu Mazzaropi, promoveu inúmeras atividades com a participação de fazedores culturais, estudiosos da cultura popular e público em geral, além dos apaixonados pela história de vida do grande cineasta”, diz uma postagem.
“Cláudio se despede do nosso convívio, mas continua presente em cada sorriso que despertou, nas conversas que ficaram e na saudade que agora floresce em nós”, afirma trecho de publicação.
“Meu grande apoiador, conselheiro... Com tristeza recebo a notícia de sua partida. Um grande ser humano. Gratidão pelo carinho”, escreveu uma amiga.
O jornalista e cineasta Dimas Oliveira Junior comentou: “Um homem de dedicação exemplar, humilde, generoso e de conhecimento ímpar. Sua partida deixa um vazio imenso, mas sua memória permanecerá viva em nossas lembranças e na história cultural de nossa cidade”.